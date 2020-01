Drame à Ziguinchor : une fillette de 4 ans retrouvée égorgée sous les arbres

Une fillette de 4 ans a été retrouvée morte, égorgée, au quartier Cantaine, dans la périphérie de la commune de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Son corps sans vie a été découvert sous les arbres, baignant dans une mare de sang. L’auteur de ce crime odieux n’a encore pas été identifié. Selon la Rfm, la victime a été attirée vers la forêt par son bourreau avant de l’égorger.



Son père, Omar Barry revient sur les faits : « C’est lundi que mon épouse m’a appelé pour me dire qu’elle était sans nouvelle de notre fille. Elle m’a expliqué que ses amies lui ont dit qu’un homme est passé par là et l'a tenue par la main avant de partir avec elle. J’ai prié toute la nuit pour retrouver ma fille saine et sauve. Ce matin, alors que je priais, on m’a informé de sa mort ».



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.