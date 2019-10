Drame à cité Fadia: une femme retrouvée morte, les yeux arrachés

C'est l'émoi et la consternation à la cité Fadia, un quartier de la banlieue de Dakar. Une femme a été retrouvée morte, son visage défiguré et ses yeux arrachés. La défunte, âgée d'une trentaine d'années, était une coiffeuse et habitait Cambéréne non loin du lieu du crime. Selon des témoignages, la victime présentait des signes de troubles psychiques à quelques heures avant sa mort.



La police de Pikine a ouvert une enquête.