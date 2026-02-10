Drame à l’Ucad : la Cojer «exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet incident tragique»

A l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), dans la journée du 09 février, des violences policières ont coûté la vie à Abdoulaye Ba, étudiant en deuxième année de médecine, alors que les apprenants manifestaient pour réclamer le paiement des rappels de bourses d’études et la réouverture des restaurants universitaires. Moins de 24 heures après les faits, la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) «exige que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cet incident tragique», dans un communiqué.



En poursuivant, la COJER a également exigé «la libération immédiate et sans condition de tous les étudiants arrêtés», dont le nombre est estimé à 105, ainsi que «le retrait sans délai» des forces de défense et de sécurité déployées à l'Ucad.



L’association a enfin appelé «les autorités compétentes à faire preuve de responsabilité et à privilégier le dialogue, le respect des droits humains et la résolution pacifique des revendications étudiantes».