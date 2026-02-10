Décès d’Abdoulaye Ba : le RADDHO et d’autres structures «demandent l'ouverture d'une enquête indépendante»

La société civile sénégalaise et les organisations de défense des droits de l’homme continuent de se prononcer sur la disparition d’Abdoulaye Ba, décédé à l’occasion des violences policières à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Dans un communiqué commun, la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme (RADDHO), AfrikaJom Center, la Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), Amnesty International Sénégal et la structure Article 19 «demandent l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur les circonstances du décès de l'étudiant Abdoulaye Ba et de traduire en justice les responsables dans le cadre d'un procès équitable».



Les organisations de défense des droits de l’homme, qui disent exprimer «leur profonde préoccupation face à la persistance des violences dans les universités publiques sénégalaises», ont dénoncé aussi «l'usage disproportionné de la force par la police» dans les campus.



En poursuivant, les signataires du communiqué demandent «la libération des étudiants détenus (estimés à 105) et le respect des franchises universitaires», dans un contexte où les autorités ont fermé «jusqu’à nouvel ordre» le campus social et annoncé une conférence de presse à la Primature pour expliquer les circonstances de ce drame.



Dans le but de trouver une solution à ce problème, les organisations «exhortent enfin l'État à entreprendre des concertations inclusives sur la réforme envisagée de l'attribution et du paiement des bourses» aux étudiants.