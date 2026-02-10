Gambie : le président Adama Barrow inaugure les nouvelles infrastructures électriques de la CEDEAO

Le président de la République de la Gambie, S.E. Adama Barrow, a lancé le 7 février 2026 à Njongon une série d'inaugurations d'infrastructures énergétiques. Ces installations, issues du Projet régional d’accès à l’électricité de la CEDEAO (ECOWAS-REAP), marquent une étape majeure dans l'électrification rurale du pays.



Le ministère gambien du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, en lien avec la Société nationale de l’eau et de l’électricité (NAWEC), déploie ce programme d'inaugurations du 7 au 15 février 2026. Cinq localités du pays sont concernées par la mise en service de ces infrastructures achevées. Ce cycle de cérémonies permet de mettre en lumière les nouveaux points de raccordement destinés à stabiliser et étendre la fourniture énergétique nationale.



Lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de l'État gambien a souligné l'impact direct de ce projet sur le développement national. Selon les chiffres communiqués par la présidence, la mise en œuvre de l'ECOWAS-REAP a permis de faire progresser le taux d'accès à l'électricité en Gambie de 73 % à 90 %. Cette progression technique se traduit par le raccordement de 52 000 nouveaux ménages au réseau électrique.



Qualifiant ces réalisations de « sans précédent », le président Barrow a précisé que ces infrastructures visent prioritairement à transformer le quotidien des familles vivant en zone rurale. Le projet, soutenu par des partenariats avec plusieurs bailleurs de fonds internationaux, s'inscrit dans la stratégie de la CEDEAO pour l'intégration énergétique régionale et l'amélioration des conditions de vie des populations locales.