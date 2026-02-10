Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tensions à l’Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants font face aux forces de l’ordre (FDS)

Le campus de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est le théâtre de vives tensions ce mardi. Des affrontements ont éclaté entre les étudiants et les forces de défense et de sécurité (FDS), installant un climat d'instabilité dans l'enceinte universitaire.





Mardi 10 Février 2026 - 14:06


Nouveau commentaire :
