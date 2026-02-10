Tensions à l’Université Assane Seck de Ziguinchor : les étudiants font face aux forces de l’ordre (FDS)

Le campus de l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est le théâtre de vives tensions ce mardi. Des affrontements ont éclaté entre les étudiants et les forces de défense et de sécurité (FDS), installant un climat d'instabilité dans l'enceinte universitaire.

