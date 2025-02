Drame à la Sicap Rue 10 : un jeune vendeur s’est donné la mort par pendaison

Entre accidents, meurtres et suicides, ces deux premiers mois de l’année 2025 suscitent inquiétude, indignation et désolation chez les citoyens. Alors qu’on n’a pas encore fini de déplorer le cas de l’Etudiant de l’UGB (Université Gaston Berger de Saint-Louis), Matar Diagne, un autre cas de suicide vient d’être signalé ce dimanche 16 février à hauteur du chantier du BRT de grand Dakar.



Le défunt, Samba Mamadou Ba, âgé d'une trentaine d’années, originaire de Matam et domicilié à la Sicap Rue 10, vendeur de chaussures. D’après les dires, il a été retrouvé pendu dans un chantier, à hauteur de la station du BRT de Grand-Dakar. Alertés vers les coups de 8 h 15mn, les éléments du commissariat du Point E se sont dépêchés sur les lieux du drame pour constater. Les premières informations de la police ont révélé que le sieur Samba Mamadou Ba à mis fin à ses jours par pendaison à l’aide d’une corde qu’il a accrochée au chaînage du chantier.



Un de ses amis et colocataire répondant au nom de Yaya Sakho a confié aux forces de l’ordre qu’ils vivaient collocation avec d’autres personnes dans une chambre située non loin du chantier BRT. Précisant que le défunt ne se plaignait de rien et qu’il n’était pas malade, à sa connaissance. Il l’a vu, la dernière fois, hier (samedi) vers 22 h. Il a également précisé que le défunt n’avait ni femme ni enfant.



Le corps sans vie rapporte Seneweb, a été acheminé par les pompiers à la morgue de l’hôpital Général Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Les forces de sécurité ont annoncé l’ouverture d’une enquête.