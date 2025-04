Drame au Brésil : un Sénégalais tué lors d'une intervention policière à São Paulo

Ngagne Mbaye, ressortissant sénégalais établi au Brésil, a tragiquement perdu la vie hier, vendredi, à São Paulo, lors d'une intervention musclée de la police. Le jeune homme aurait été abattu alors qu’il tentait de s’interposer pour défendre un vendeur ambulant menacé de voir ses marchandises saisies.



Selon plusieurs témoins, la situation a rapidement dégénéré. Ngagne Mbaye aurait reçu une balle à l’abdomen au cours de l’altercation. Transporté en urgence à l’hôpital, il a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.



Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux témoignent de la violence de l’intervention, provoquant une vive indignation et des appels à la justice. Les vendeurs ambulants présents sur les lieux n’ont pas manqué de dénoncer une répression policière brutale et injustifiée.



Ce nouveau drame ravive les blessures d’un précédent encore récent : il y a un an, un autre Sénégalais, Talla Mbaye, avait également trouvé la mort dans des circonstances similaires au Brésil.