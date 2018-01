Drame de Demba Diop : Le Tribunal arbitral du sport (TAS) donne raison à l'Us Ouakam

L'Us Ouakam a eu gain de cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). L'instance basée en Suisse recommande à la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp) de rétablir le club dans ses droits.



Lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue, les supporters de l'Us Ouakam s'étaient jetés sur ceux du Stade de Mbour provoquant la chute d'un pan du mur. Huit (8) supporters mbourois y sont restés. Les autorités en charge du football sénégalais avaient pris la décision de suspendre l'Us Ouakam pendant 7 ans au terme desquels elle reprendrait la compétition en 5e division. Cette suspension était également assortie d'une amende de 10 millions Fcfa. Après un premier appel fait par les dirigeants oukamois, la Ligue pro avait décidé de ramener la durée de suspension de 7 à 5 ans.



Le Président Abdou Aziz Gueye et ses collaborateurs constituent alors un dossier et décident de contester la décision devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne (Suisse). Ce dernier a rendu son verdict ce 17 janvier et donné raison à l'Us Ouakam. Selon cette instance, le club de la capitale ne peut pas être considéré comme unique responsable du drame survenu au stade Demba Diop le 15 juillet dernier. Le TAS indexe la vétusté de l'infrastructure et une insuffisance du dispositif sécuritaire.

Toutefois, le TAS confirme le match perdu de l'Uso et retient une amende de 500 mille Fcfa.



​