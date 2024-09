Drame de Mbour : le capitaine de la pirogue révèle les détails du voyage, un autre individu arrêté

Le chavirement d’une pirogue de fortune au large de Mbour (sur la petite côte) continue de livrer ses secrets. Le capitaine de l'embarcation, Cheikh Sall, a révélé en détails les différentes étapes de ce voyage clandestin qui a coûté la vie à une quarantaine de personnes (bilan provisoire). Lors de son audition, M. Sall a fait savoir qu’il a encaissé plusieurs millions de F Ca dont il ignore le montant exact, du fait qu’il empochait l’argent des mains des candidats sans calculer.



« J’ai reçu une forte somme d’argent de la part des candidats. Les billets varient entre 200.000 F Cfa et 500.000 F cfa par personne », a précisé l’organisateur du voyage qui a encaissé tous les candidats sauf ses enfants et ses proches parents.



Il a confié avoir embarqué 88 personnes. Seulement, au moment de regagner la grande pirogue stationnée en haute mer, d’autres personnes, informées du voyage, seraient montées à bord, sans bourse délier. Parmi les passagers sous la responsabilité Cheikh Sall compte 4 de ses enfants, des voisins de son quartier Thiocé Est.



Revenant sur les péripéties du voyage avorté, le capitaine fait savoir aux enquêteurs, que quelques instants après leur départ, vu le nombre important de passagers, la pirogue a commencé à tanguer sur l’eau. Un déséquilibre dû à une surcharge et une mauvaise répartition à bord.



A cinq kilomètres après avoir quitté Mbour, le pire s’est produit. Cheikh Sall a révélé que même après le drame, il a tenté de sauver ses clients en leur donnant des bidons à quoi s’accrocher. Il a souligné que ce n’est que par la suite qu’il a nagé jusqu’au rivage, avant de regagner son domicile.



Concernant l’organisation du voyage, il a indiqué avoir acheté un moteur hors-bord de 40 chevaux à 2,6 millions f Cfa, de l’essence sous douane à 3 millions de F Cfa et des bidons vides à 900.000 F Cfa, pour, d’après-lui, stocker cette grande quantité de carburant.



Il a informé avoir acheté de la nourriture à hauteur de 900.000 F cfa pour les passagers et remis à ses deux épouses la sommes de 2,4 millions F Cfa pour leur dépense quotidienne.



S’agissant de la somme donnée au marabout, Cheikh dit ignorer la somme exacte. « Je fréquentais tant de marabouts que je ne suis plus en mesure de dire la somme d’argent que je leur ai remise », s’est-il confessé.



Selon L’Observateur, le fournisseur de carburant, auprès de qui Cheikh Sall a fait le plein, a été appréhendé et placé en garde à vue.