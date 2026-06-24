Drame de Pikine 15 mètres : Le President Diomaye Faye ordonne le déploiement d'une assistance d'urgence aux victimes

L’État du Sénégal a déployé une assistance exceptionnelle en faveur des familles victimes de l’effondrement d’un immeuble R+2, survenu dans la nuit du 15 au 16 juin 2026 au quartier Pikine 15 mètres, à Saint-Louis. Cette mesure fait suite à une évaluation approfondie des besoins urgents des ménages touchés par ce drame, qui a causé plusieurs décès, des blessés et d'importants dégâts matériels.



Conformément aux instructions du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, l’intervention a été structurée autour d'une enquête sociale approfondie. Menée sur le terrain par le Fonds de Solidarité Nationale (FSN) et la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale (DGPSN), cette démarche a permis de recenser précisément les proches des personnes décédées, les blessés, ainsi que les sinistrés dont les habitations et les biens essentiels ont été partiellement ou totalement détruits.



L’aide gouvernementale débloquée vise à accompagner directement les familles endeuillées, à soutenir la prise en charge médicale des blessés et à fournir un appui matériel aux ménages ayant subi de lourdes pertes économiques.



Selon le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, cette mobilisation s’inscrit dans la politique nationale de justice sociale et de protection des populations vulnérables. Tout en adressant ses condoléances aux familles impactées, le département ministériel s'est engagé à maintenir cet accompagnement jusqu'au retour progressif des sinistrés à des conditions de vie dignes et sécurisées.