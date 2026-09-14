Mbodiène : 375 kg de chanvre indien saisis, six (6) individus recherchés

Selon la Gendarmerie nationale, un dispositif de surveillance a été déployé par les Brigades de Joal-Fadiouth et de Nianing, avec l’appui de la Brigade de recherches de Mbour, sur l’axe compris entre Joal et la plage Olstom.

Aux environs de 2 heures du matin, une charrette, escortée par six individus armés de machettes, s’est présentée sur les lieux.

Repérés par les gendarmes, les mis en cause ont opposé une résistance avant de prendre la fuite. Ils ont toutefois abandonné sur place la charrette ainsi que douze colis de chanvre indien.

Le poids total de la drogue saisie est estimé à 375 kilogrammes.

La marchandise a été acheminée à la Brigade de Joal pour les besoins de l’enquête.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et de retrouver les individus impliqués dans cette opération.

Les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur une importante quantité de chanvre indien dans la zone de Mbodiène. L’opération a été menée dans la nuit du 11 septembre 2026, à la suite d’un renseignement faisant état d’un débarquement de drogue dans la lagune.