Retraite internationale d’Édouard Mendy : La vague d'hommages des Lions de la Téranga

Parmi eux, Mory Diaw, longtemps la doublure d’Édouard Mendy dans les buts du Sénégal, a livré un message particulièrement empreint d’émotion. Le gardien est revenu sur la relation qui les unit, mais aussi sur leur sacre commun à la CAN au Maroc.

« Il y a des rencontres qui marquent plus que d’autres… et la nôtre en fait partie », a écrit Mory Diaw. Il a notamment évoqué « cette CAN remportée au Maroc », qu’il décrit comme « un rêve devenu réalité » et « une page d’histoire écrite ensemble ».

Au-delà des performances sportives, Mory Diaw a également insisté sur les qualités humaines de son ancien coéquipier. « Je retiens l’homme, ton humilité, ton mental et tout ce que tu as donné pour ce maillot. Merci pour tout, frère. Fier d’avoir partagé une partie de cette histoire avec toi », a-t-il ajouté.





L’annonce du départ d’Édouard Mendy de la sélection nationale sénégalaise a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage, saluant son parcours, son influence dans le groupe et les moments forts partagés sous le maillot des Lions.