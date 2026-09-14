Retraite internationale d’Édouard Mendy : La vague d'hommages des Lions de la Téranga

L’annonce du départ d’Édouard Mendy de la sélection nationale sénégalaise a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ses coéquipiers ont tenu à lui rendre hommage, saluant son parcours, son influence dans le groupe et les moments forts partagés sous le maillot des Lions.
Parmi eux, Mory Diaw, longtemps la doublure d’Édouard Mendy dans les buts du Sénégal, a livré un message particulièrement empreint d’émotion. Le gardien est revenu sur la relation qui les unit, mais aussi sur leur sacre commun à la CAN au Maroc.
« Il y a des rencontres qui marquent plus que d’autres… et la nôtre en fait partie », a écrit Mory Diaw. Il a notamment évoqué « cette CAN remportée au Maroc », qu’il décrit comme « un rêve devenu réalité » et « une page d’histoire écrite ensemble ».
Au-delà des performances sportives, Mory Diaw a également insisté sur les qualités humaines de son ancien coéquipier. « Je retiens l’homme, ton humilité, ton mental et tout ce que tu as donné pour ce maillot. Merci pour tout, frère. Fier d’avoir partagé une partie de cette histoire avec toi », a-t-il ajouté.
Pape Gueye : « Tu vas nous manquer »
Pape Gueye a lui aussi salué l’apport d’Édouard Mendy au sein de la sélection. Le milieu de terrain a évoqué les années passées aux côtés du portier sénégalais et son rôle auprès du groupe.
« Ça a été un plaisir d'avoir pu grandir à tes côtés mon frère. Merci pour tout ce que tu as pu nous apporter, tout ce que tu as pu faire pour le pays et pour l'équipe durant toutes ces années », a écrit Pape Gueye.
« Tu vas nous manquer. Respect », a-t-il conclu.
Ismaïla Jakobs : « Une légende sur et en dehors du terrain »
Ismaïla Jakobs a également rendu hommage à Édouard Mendy, qu’il considère comme une figure marquante de la sélection sénégalaise.
« Une légende sur et en dehors du terrain. Ça a été un honneur de partager autant de moments avec toi. Merci pour tout, mon grand frère », a écrit le latéral.
Ibrahim Mbaye : « Djeureuf, Edu »
Le jeune Ibrahim Mbaye a, de son côté, choisi un message court mais symbolique pour saluer le gardien. « Djeureuf, Edu », a-t-il écrit, en accompagnant son message d’une vidéo consacrée à Édouard Mendy.
Seny Dieng, Nicolas Jackson et plusieurs autres internationaux sénégalais ont également tenu à rendre hommage au gardien de but, témoignant de l’impact laissé par Édouard Mendy au sein du groupe des Lions.
Après plusieurs années passées avec la sélection, le portier quitte ainsi l’équipe nationale avec notamment un titre de champion d’Afrique remporté au Maroc, laissant derrière lui de nombreux souvenirs auprès de ses coéquipiers.
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