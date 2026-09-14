Football sénégalais: Patrick Vieira présenté vendredi avant l'annonce de la liste des Lions

Nommé le 18 août 2026, Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur des Lions de la Téranga, sera présenté au public sénégalais le vendredi 18 septembre, à 10h30 GMT. L'événement tant attendu se déroulera dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor, à Dakar, selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Ce grand rendez-vous médiatique marquera également l'entrée de plain-pied du technicien français dans ses nouvelles fonctions. Au cours de cette cérémonie, Patrick Vieira publiera sa toute première liste officielle de joueurs convoqués. Ce choix d'effectif sera crucial pour aborder la prochaine fenêtre internationale.



Le calendrier des Lions combinera d'importants enjeux compétitifs et une prestigieuse affiche amicale. Les Sénégalais débuteront par un double déplacement périlleux pour le compte des Qualifications à la CAN TotalEnergies 2027 : ils affronteront d'abord le Mozambique le vendredi 25 septembre au Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, avant de défier l'Éthiopie le mardi 29 septembre au Bahir Dar Stadium. La trêve se clôturera en beauté en France, le dimanche 4 octobre, par un match amical contre les Comores délocalisé à l'Orange Vélodrome de Marseille.