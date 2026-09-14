Carburants d’aviation durables : le Sénégal identifie plusieurs matières premières pour développer une filière nationale

La remise du rapport a été effectuée par Romain Ekoto, Directeur régional du Bureau de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) pour l’Afrique occidentale et centrale (WACAF), à l’occasion de la présentation des résultats de l’étude.

Selon l’ANACIM, l’étude a permis d’identifier plusieurs matières premières susceptibles d’être utilisées pour la production de carburants d’aviation durables au Sénégal. Il s’agit notamment de la mélasse de canne à sucre, du typha, de la pomme de cajou, du neem et du jatropha.

Pour Romain Ekoto, cette étude constitue une avancée importante pour le développement de cette filière au Sénégal. « Cette étude offre désormais au Sénégal une meilleure visibilité sur ses atouts ainsi que sur les conditions nécessaires au développement d’une filière SAF structurée », a-t-il déclaré.

Le Directeur régional du Bureau WACAF estime que le pays dispose désormais de meilleurs arguments pour mobiliser des partenaires et attirer des investissements. « Le Sénégal est ainsi mieux positionné pour mobiliser des partenaires techniques et financiers, développer des projets pilotes, renforcer ses capacités nationales et encourager les investissements dans les chaînes de valeur associées », a-t-il ajouté.



De son côté, le Directeur général de l’ANACIM, Dr Diaga Basse, considère cette étude comme une première étape dans la mise en place d’une filière nationale.

« Cette initiative marque une première étape essentielle : celle d’évaluer le potentiel du Sénégal et d’identifier les conditions requises pour l’émergence d’une filière nationale de carburants d’aviation durables », a-t-il souligné.

S’exprimant au nom du ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, il a également adressé ses remerciements à l’Union européenne et à l’OACI pour leur accompagnement dans le cadre du projet ACT-SAF et pour avoir choisi le Sénégal comme pays bénéficiaire de cette initiative.

Dr Diaga Basse a, par ailleurs, invité les experts des différentes entités présentes à la cérémonie à œuvrer pour la mise en œuvre concrète des conclusions de l’étude.

« Nous devons désormais œuvrer pour que les conclusions de cette étude se traduisent en une dynamique concrète de développement d’une filière sénégalaise de carburants d’aviation durables », a-t-il lancé.

La cérémonie d’ouverture s’est également déroulée en présence du Directeur général de AIBD SA, Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye, et de son homologue de SMCADY, Youssouph Kane.

Le rapport de l’étude de faisabilité sur les carburants d’aviation durables (SAF) au Sénégal a été officiellement remis, ce lundi 14 septembre à Dakar, au Directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Dr Diaga Basse.