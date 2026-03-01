Drame du tramway à Milan : SDF, un Sénégalais de 56 ans retrouvé parmi les victimes

Un grave accident de tramway sur la ligne 9 a fait au moins deux morts et une cinquantaine de blessés le vendredi 27 février, vers 16 heures, à Milan. Selon les médias locaux, parmi les victimes, figure Abdou Karim Touré, un ressortissant sénégalais de 56 ans. Le tramway, qui circulait en direction de la Piazza Oberdan, aurait déraillé à une vitesse jugée excessive par des témoins. Au lieu de poursuivre sa route en ligne droite, le tramway aurait bifurqué sur la gauche, percutant un bâtiment abritant un restaurant. L'impact a été d'une telle violence qu'une partie du tramway s'est encastrée dans la structure, piégeant de nombreux passagers.



Grand de taille, les tempes grisonnantes, Abdou Karim Touré était ce que les riverains appellent une « figure familière ». Sans domicile fixe (SDF), il habitait les rues de Porta Venezia, trouvant souvent refuge près des parcs. Contrairement aux premières informations confuses, l'enquête de la police locale a confirmé qu'il se trouvait à bord du tramway au moment de l'accident. Les secouristes ont tenté de le réanimer par massage cardiaque sur les lieux, sans succès.

