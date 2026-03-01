La Somalie se présente de nouveau aux États-Unis d’Amérique

Alors que des rapports ont évoqué la disposition du Somaliland à accorder aux États-Unis un privilège d’exploitation de ses ressources minières et l’établissement de bases militaires sur son territoire, la Somalie a proposé de renouveler un accord accordant aux États-Unis un droit d’accès à ses ports et aéroports à des fins militaires.



Le ministre d’État aux Affaires étrangères, Ali Mohamed Omar Bal’ad, a déclaré que les deux pays partagent un cadre de coopération de longue date, notamment l’accord de 1980 autorisant l’armée américaine à accéder aux infrastructures somaliennes, ajoutant : « Le gouvernement fédéral a récemment proposé de renouveler cet accord, qui demeure le canal approprié et légal pour toute coopération sécuritaire. »



Il a indiqué que la position de la Somalie est claire : « Tous les accords relatifs au territoire somalien, à ses ports, à son espace aérien ou à ses ressources naturelles doivent être conclus par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles de la République fédérale de Somalie. » Il a précisé que « toute déclaration émanant d’une administration régionale laissant entendre l’existence de droits exclusifs dans le secteur minier, ou cherchant à engager des parties extérieures, ne possède aucune validité juridique ».



En 2024, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a annoncé que la Somalie et les États-Unis avaient signé un mémorandum d’entente pour la construction de cinq bases militaires destinées à la brigade Danab de l’armée nationale somalienne, soulignant qu’il s’agissait d’une contribution américaine « importante et décisive aux efforts du gouvernement visant à bâtir une armée nationale efficace et capable de faire face aux défis sécuritaires ».



Contexte

Cette offre intervient après l’annonce par les États-Unis de la suspension de l’ensemble de leur aide à la Somalie, à la suite d’allégations de destruction d’un entrepôt du Programme alimentaire mondial au port de Mogadiscio et de la saisie des aides alimentaires qui s’y trouvaient.



Dans un communiqué publié le 9 janvier 2026, le département d’État américain a déclaré : « Tous les programmes d’aide américaine bénéficiant directement ou indirectement au gouvernement fédéral somalien ont été arrêtés. »



Il a ajouté : « L’administration (du président Donald Trump) applique une politique de tolérance zéro à l’égard du gaspillage, du vol ou du détournement de l’aide. »



Il a indiqué que cette mesure a été prise en raison « d’actes inacceptables » du gouvernement somalien, précisant que la poursuite de l’aide dépendra des mesures correctives nécessaires que la Somalie devra adopter.



Dans un contexte connexe, un haut responsable du département d’État américain a affirmé que son ministère procède à « un examen détaillé et individualisé » afin de déterminer les programmes d’aide bénéficiant directement ou indirectement à la Somalie.



L’obsession de l’influence extérieure

L’appel de la Somalie aux États-Unis pour renouveler l’accord a ravivé les débats sur l’ingérence extérieure en Somalie et le contrôle des décisions du pouvoir, mettant en jeu la souveraineté de ce pays africain.



À cet égard, l’activiste somalien Abdirahman Sahal Yusuf a déclaré : « En public, tous parlent de l’unité de la Somalie, de sa souveraineté et du rejet de l’ingérence étrangère. En privé, les portes s’ouvrent aux ambitions régionales et internationales, les accords se négocient au détriment de la terre et du peuple, et la division est utilisée comme monnaie d’échange plutôt que comme menace existentielle. C’est ici que la prophétie d’Al-Rusafi se manifeste pleinement : le peuple n’est pas uni et la patrie n’est pas une valeur constante, mais une carte temporaire. »



Il a affirmé que « la désintégration somalienne n’était pas un destin inévitable, mais le résultat direct de l’alliance entre l’hypocrisie interne et la convoitise extérieure. Aucun État ne convoite un pays fort et uni, et aucune puissance étrangère ne réussit sans partenaires locaux qui justifient son intervention et lui offrent une couverture de “légitimité” ou d’“intérêt”. Ce sont eux le plus grand danger auquel la Somalie ait été confrontée, car ils ne sont pas venus d’outre-mer, mais ont émergé de ses propres rangs. »



Il a ajouté : « Les ambitions extérieures ne sont ni un secret ni une surprise. La mer, la position géographique et les richesses constituent des raisons suffisantes. Mais le véritable scandale n’est pas celui de celui qui convoite, mais de celui qui facilite cette convoitise, la justifie, puis se présente au peuple avec un discours nationaliste fallacieux lui demandant applaudissements et patience. »



Il a souligné que « la menace la plus grave pesant aujourd’hui sur la Somalie est cette fracture entre le discours et l’action. Lorsque le patriotisme devient un simple slogan, le peuple perd sa boussole et ne distingue plus entre celui qui défend l’État et celui qui négocie son démantèlement. Lorsque toute voix critique est accusée de trahison et que tout discours émotionnel est sanctifié, la voie s’ouvre à davantage de divisions. »



Le chercheur a conclu que l’histoire somalienne a démontré que « la patrie ne s’effondre pas d’un seul coup, mais s’épuise lentement, sous les applaudissements des dupés et le silence des complices ».

Dans un contexte connexe, Olivier Duzon a écrit, dans un rapport publié sur le site « Le Diplomate », que « le président somalien Hassan Sheikh Mohamud sait parfaitement qu’il est sous surveillance. Il n’est pas seulement le chef d’un État fragile encore marqué par des décennies de guerre civile et de terrorisme, mais, malgré lui, le gardien d’une position géopolitique convoitée : la Corne de l’Afrique, cette tête rocheuse et sablonneuse qui surplombe l’une des voies maritimes les plus importantes au monde. »



Il a souligné que « la Somalie se trouve dans une situation paradoxale : la faiblesse de l’État est la cause de sa tragédie, mais aussi le prétexte qui attire les grandes puissances, lesquelles tirent profit de la persistance du chaos pour ancrer durablement leur présence dans la région. »



Il a affirmé que « le président somalien sait bien que son pays peut n’être qu’une carte entre les mains des grandes puissances, ou se transformer en acteur influent sur la scène internationale. Mais cela dépend de sa capacité à renforcer les institutions de l’État, à transformer les faiblesses en atouts et à intégrer la Somalie dans l’équation régionale en tant que partenaire incontournable. »



Une crise interne

Le contrôle extérieur de la décision somalienne a déclenché une crise interne entre les forces politiques. Le gouvernement accuse l’opposition d’agir au service d’agendas étrangers sans les nommer, tandis que l’opposition répond par des accusations similaires, estimant que le gouvernement cherche à prolonger son pouvoir en s’appuyant sur l’extérieur et en restreignant les voix dissidentes.



Dans un autre contexte, le général de brigade Abdirahman Mohamed Toureery, ancien chef des services de renseignement, a déclaré que « durant les vingt-cinq dernières années, la Somalie n’a connu aucune réalisation politique ni véritable avancée vers la construction de l’État sans qu’elle ne soit sujette à controverse et division entre les acteurs politiques. Jamais les forces nationales ne se sont unies autour d’une décision unique ; le même scénario s’est répété : une équipe au pouvoir imposant ses décisions par la force ou la ruse, et une opposition qui rejette, attaque et met en doute. »



Il a ajouté qu’aujourd’hui « la Somalie se tient à un nouveau carrefour, où le gouvernement fait face à deux défis décisifs : éradiquer le terrorisme et passer à un système électoral fondé sur le principe “une personne, une voix”. Ce sont deux batailles cruciales que le gouvernement devra souvent mener seul, dans un contexte où certaines forces politiques attendent sa chute, d’autres rejettent l’idée même de construction de l’État, sans compter les ingérences de puissances étrangères désireuses de maintenir le statu quo. »



Il a conclu que « la politique somalienne est régie par une équation implacable : l’équipe qui gouverne, si elle est forte comme l’acier, impose le respect même en l’absence de consensus ; si elle est faible et malléable comme le plastique, ni ses bonnes intentions ni son éthique politique ne la sauveront, et l’opposition l’écrasera jusqu’au dernier moment. Ainsi, la politique somalienne restera prisonnière de ce cycle répétitif, où seul le camp fort bénéficie de la faveur, tandis que le faible n’est évoqué que dans le contexte de la défaite. »



Source : I-Sahel