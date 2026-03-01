Escalade des tensions au Moyen-Orient : la Cédéao appelle «toutes les parties à la retenue maximale»

Le Moyen-Orient connait, depuis la matinée du 28 février 2026, une escalade des tensions, après qu’Israel, soutenu par les Etats-Unis, a lancé des «attaques préventives» contre l’Iran, provoquant la mort du guide suprême de la révolution, Ali Khameni. Face au risque d’un embrasement militaire généralisé de la région, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) appelle au calme.



«La Cédéao appelle donc toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale et à agir en pleine conformité avec la Charte des Nations unies et le droit international, en particulier les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale et de règlement pacifique des différends», selon un communiqué de l’Institution, ajoutant que «la protection des vies civiles et des infrastructures critiques doit rester primordiale».



L’Organisation sous-régionale rappelle aussi que l’embrassement de la région risque d’avoir de «graves conséquences» mondiales «pour la paix, la sécurité internationale», ainsi que «pour les marchés de l'énergie, du commerce et les chaînes d'approvisionnement alimentaire».



Face à toute cette situation et pour un dénouement du problème, la Cédéao plaide pour «un renouvellement des efforts diplomatiques dans les cadres internationaux et régionaux établis afin de promouvoir le dialogue, de réduire les tensions et de rétablir la stabilité».



Pour rappel, en réponse aux attaques israélo-américaines, l’Iran a attaqué plusieurs bases militaires américaines dans la région dont au Bahreïn et aux Emirates Arabes Unis. Si le bilan officiel des attaques meurtrières n’ont pas encore été publiées par les protagonistes, le Croissant-Rouge iranien dit avoir dénombré au moins 201 morts et 747 blessés, dont des dizaines enfants.