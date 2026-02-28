Jeûne et activité physique : Dr Mamadou Ba Boiro de Kolda insiste sur les précautions

Le médecin du sport, Dr Mamadou Ba Boiro, en service à Kolda, met en garde les sportifs et les pratiquants d’activités physiques contre les dangers liés à la pratique du sport en période de forte chaleur durant le mois de Ramadan. Il recommande particulièrement d’éviter toute activité sportive intense avant la fin de l’après-midi, notamment avant 17 heures, en raison des risques liés au jeûne.



Selon le spécialiste, le jeûne provoque un déficit important en énergie et en hydratation, ce qui affaiblit l’organisme, surtout chez les personnes qui s’adonnent à des exercices physiques soutenus. Il explique que l’absence d’apport en eau et en nutriments pendant plusieurs heures expose le corps à des risques sérieux lorsque l’effort est fourni sous des températures élevées.

« Pendant le Ramadan, l’organisme fonctionne avec des réserves limitées. Faire du sport sous une forte chaleur peut entraîner des complications graves, voire des cas de mort subite », a-t-il alerté.



Le médecin recommande ainsi de privilégier les activités physiques en fin de journée, après 17 heures, ou après la rupture du jeûne, afin de permettre au corps de récupérer plus facilement et de réduire les risques de déshydratation et de malaise.



Dr Mamadou Ba Boiro insiste également sur l’importance de connaître son état de santé avant toute pratique sportive, notamment pour les personnes souffrant de pathologies ou celles qui reprennent une activité physique après une période d’arrêt. Il conseille de consulter un médecin afin d’évaluer l’état cardiovasculaire et d’adapter les exercices à la condition physique de chacun.



« Un suivi médical préalable permet d’éviter des accidents. Il ne faut pas improviser une activité sportive pendant le Ramadan, surtout en période de chaleur intense », a-t-il conclu.