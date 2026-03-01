Retrait d’United Airlines : Un coup d'arrêt pour la liaison Washington-Dakar dès ce 4 mars

Moins d'un an après son inauguration en grande pompe, la liaison directe entre l’aéroport de Washington Dulles et l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Dakar prendra fin le mercredi 4 mars 2026. United Airlines a confirmé cette décision de suspendre ce service, invoquant des impératifs de rentabilité et une optimisation de sa flotte. Lancée en mai 2025, cette ligne était opérée trois fois par semaine par un Boeing 767-300ER de 203 places. Si l’ouverture de cette route avait suscité un vif intérêt auprès du secteur public, du secteur privé et de la diaspora, les résultats commerciaux n'ont pas suivi les projections de croissance initiale.



Cette décision met en lumière les défis des liaisons secondaires entre les États-Unis et l’Afrique de l’Ouest, face à une demande variable et une forte concurrence des vols avec escale. Les données de Sabre indiquent que 124 285 passagers ont voyagé entre les États-Unis et le Sénégal en 2024, dont seulement 31 % en vol direct. La ligne New York – Dakar a transporté environ 53 800 passagers, contre environ 13 600 pour Washington – Dakar. Selon les données de Cirium, les taux de remplissage ont stagné entre 65 % et 70 % en moyenne. Ce niveau d'occupation s'est avéré insuffisant pour United, qui préfère redéployer ses appareils vers des destinations où la demande est plus forte, tout en maintenant ses services vers Le Cap, Accra, Johannesburg et Lagos.



Le Sénégal, considéré comme le premier pays d'Afrique en matière de tourisme, subira de plein fouet ce changement de paysage aérien. À partir de mars 2026, Delta Air Lines redeviendra la seule compagnie nord-américaine à proposer une liaison sans escale vers Dakar. Cependant, une nouvelle perspective se dessine à l'horizon. Air Transat prévoit de lancer des vols entre Montréal et Dakar dès juin 2026. En attendant, les passagers ayant déjà réservé sur United après le 4 mars sont invités à demander un remboursement ou un réacheminement via une autre compagnie.