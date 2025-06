Drame familial à Ziguinchor : " Je n'ai jamais eu l'intention de blesser ma sœur jumelle, encore moins lui donner la mort" (Awa Bodian)

Awa Bodian, meurtrière de sa sœur jumelle, a été présentée au parquet du Tribunal de grande instance de Ziguinchor (sud), hier mercredi. Face aux enquêteurs, la jeune fille de 22 ans est revenue sur les détails de l’altercations qui s’est terminée par un drame.



« Je reconnais que je me suis bagarrée avec ma sœur jumelle, Adama Bodian. C'est au cours de cette bagarre, qu'Adama s'est blessée au niveau du thorax entrainant un saignement abondant. Je n'ai jamais eu de problèmes avec ma sœur jumelle », a confié aux enquêteurs Awa Bodian lors de son audition qui s'est déroulée sans incidence.



Après cette série de question-réponse, elle a été placée sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor. Elle est poursuivie pour "coups et blessure ayant entrainé la mort" de sa sœur jumelle, Adama Bodian.



Awa Bodian, élève née en 2003 à Ziguinchor, a poignardé à mort sa sœur jumelle, Adama Bodian, à l'aide d'une paire de ciseaux à l'issu de la bagarre dans leur concession familiale. Le drame s'est passé le 13 juin 2025 aux environs de 13 heures. Aussitôt, les hommes du commissaire de police Cheikh Ahmed Tidiane Thiam ont été alerté d'une bagarre entre deux sœurs jumelles qui avait fini par la mort de l'une d'elle.



A l’origine de cette tragédie, une somme de 3500fcfa. Selon les explications d’Awa : « je devais à ma sœur jumelle Adama la sommes de 3500 fcfa. Elle m’avait demandé de lui payer son argent. N’ayant pas la somme totale, je lui ai proposé une avance de 2000fcfa en attendant le dimanche 15 juin2025, date à laquelle nous nous sommes accordées pour que je lui rembourse l’intégralité de son argent. Une proposition que ma sœur jumelle a refusée. Elle m’a ensuite jeté les 2000 f que je lui ai remis avant de m’attaquer. C’est par la suite que mon petit frère Assane Bodian est intervenu ainsi que les voisins pour nous séparer », a -t-elle expliquée.



Toujours dans ces confidences rapportées par L'observateur, Awa a fait savoir que sa sœur, Adama est revenue à la charge alors qu’elle s’apprêtait à aller prendre son bain. Et c’est de cette altercation que sa sœur a trouvé la mort.



« Par la suite, je me suis rendue à la pharmacie payer mes médicaments de drépanocytose parce que je suis SS. Une fois à la maison alors que je m’apprêtais à prendre mon bain pour aller à l’école Adama est revenue à la charge. Elle m’a saisie par derrière. Elle s’est agrippée à mes mèches. J’avais entre les mains une paire de ciseaux pour couper les mèches. Et c’est au cours de la bagarre qu’elle a été blessée au niveau du thorax entrainant un saignement. Je ne me suis même pas rendue compte de la blessure de ma sœur jumelle. Les voisins sont venus nous séparer avant de la transporter à l’hôpital. Je dois vous avouer que je n’ai jamais eu l’intention de blesser ma sœur encore moins lui donner la mort », a-t-elle conclu.