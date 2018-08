Drame sur la route de Fatick : un carambolage fait 4 morts et plus de 10 blessés graves

Un carambolage entre un bus, un véhicule sept places et une fourgonnette a provoqué la mort de quatre personnes et plus de 10 individus gravement blessés ce jeudi à l'entrée de Diouroup, dans la région de Fatick, aux environs de 18h 30 minutes.



Le correspondant de Radio Sénégal qui donne l'information, indique qu’un bus qui a quitté Fatick à destination de Dakar, est entré en collision avec une fourgonnette et un véhicule sept places appartenant au regroupement des chauffeurs de la gare routière de Kaolack. Selon des témoins, le bus qui roulait à très grande vitesse est à l'origine du drame qui a coûté la vie à quatre personnes non encore identifiées.

Les individus blessés ont été évacués à l’hôpital régional de Fatick.