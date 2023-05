Drapeau du chef de l’Etat : Dakar conserve son titre en lutte simple

Grâce à sa victoire sur l'équipe de Kaolack (3-2), Dakar conserve son titre de champion du Sénégal de la lutte traditionnelle.



Dakar n'a pas tremblé. Katy Diop et Boy Kaïré n'ont pas eu tort d'avoir porté leur choix sur Ibou Ndiaye Obeuli pour remplacer Serigne Ndiaye 2. Le poids lourd qui fait fureur dans les tournois de lutte simple, a permis à l'équipe de Dakar de conserver son titre de champion du Sénégal face à celle de Kaolack (3-2).



Selon le journal l’Observateur, l'équipe de la capitale sénégalaise a remporté la manche après moult rebondissements. Menant au score dans les catégories des 66 et 76 kg, l'équipe de Katy Diop s'est fait peur en se laissant renverser par Kaolack qui a pris le dessus dans les combats des 86 et 100 kg.



Mais Dakar n'a pas perdu espoir, d'autant plus qu'elle pouvait compter sur le redoutable lutteur de l'écurie Parcelles Mbollo, Ibou Ndiaye Obeuli. Comme attendu, Obeuli a redonné la main à Dakar.



Champion du Sénégal dans le tournoi Open (réservé aux 100 kg et plus), Ibou Ndiaye n'a enregistré qu'une seule défaite au cours de ce tournoi. Il a été battu aux points par Cheikh Ahmadou Bamba Sarr dit Toubacouta, en individuel. Des belles performances qui ont fait exploser de joie à Katy Diop qui, en deux participations, a gagné autant de trophées.



Amadou Bâ, premier amateur



Le stade Mawade Wade de Saint-Louis s'est enivré le week-end dernier. Entre les voix des cantatrices Agnès et Ndèye Fatou Adama Dialy, les sons des tambours, les pas de danse des ténors de la lutte sénégalaise, à l'image de Bombardier, Modou Lô, Boy Niang 2, Baye Mandione, Balla Gaye 2, Tapha Tine, Gris Bordeaux et Eumeu Sène, la dernière journée du tournoi du Chef de l'Etat qui était réservée aux finales en catégories, Open et équipe, a tenu son monde en haleine.



Cette dernière journée a été présidée par le Premier ministre Amadou Bâ, par ailleurs ministre en charge des Sports, rapporte l’Observateur.