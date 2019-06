Drogue saisie au Port de Dakar: 80 kilos manquent à la quantité découverte par des agents de la Douane

Fou !!! La quantité de cocaïne saisie au Port de Dakar mercredi, est supérieure aux 238 kilogrammes annoncés. Selon des sources de Seneweb, il manque au décompte officiel 80 kg.



Une enquête serait ouverte et la Division des investigations criminelles serait déjà sur le coup. "Ils ont entendu des journaliers au Port, un responsable des douanes et des membres du staff d’une société de transport maritime et de manutention", précise un de nos interlocuteurs.



Au départ une tentative de corruption

La drogue dure a été trouvée dans un navire en provenance du Brésil et à destination de l’Angola. Elle était dissimulée, par sac d’un kilo, dans les coffres de quatre d’un lot de 24 voitures neuves de marque Renault.



En conférence de presse, les responsables des douanes ont informé avoir réussi cette opération grâce à "un renseignement". Selon les sources de nos confrères, tout est parti d’une tentative de corruption.



"Une personne, dont l’identité est tenue secrète pour des raisons évidentes, a été contactée par le propriétaire du chargement ou celui qui se faisait passer comme tel. Ce dernier lui fait croire que c’était une cargaison de téléphones portables, raconte une de nos sources. Il lui propose 13 millions de francs Cfa contre son ’intervention’ afin que la marchandise passe le contrôle douanier ’sans problème’."



L'informateur de Seneweb d'ajouter : "Flairant un coup, le contact vend l’info à un douanier qui informe ses supérieurs. La machine s’emballe. C’est ainsi que le chargement a été entièrement passé au peigne fin et la drogue découverte."



Une enquête a déjà été ouverte. Les enquêteurs devront certes essayer de retrouver les complices et les propriétaires de la cocaïne. Mais ils gagneraient d’abord à connaître la quantité exacte de drogue dure saisie.



Dans cette perspective, commente une de nos sources, "il est à saluer que l’enquête soit confiée à la DIC qui est ‘neutre’".



Source: Seneweb