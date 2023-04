Droits d'auteur: la SODAV va distribuer 380 millions aux artistes, musiciens, écrivains à partir de ce vendredi

Les artistes, musiciens écrivains et autres producteurs de contenus vont rentrer dans leurs fonds 2021 et 2022, de droits d'auteur et droits voisin. Selon un communiqué de la Société des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (SODAV), il sera procédé au paiement des répartitions d'une somme de 380 807 025 francs CFA que vont se répartir les ayants droit. Le document informe que le paiement va démarrer ce vendredi 14 avril à partir de 10 heures au siège de la SODAV.



Les musiciens lyriques seront les mieux lotis avec 179 698 122 francs CFA. Les musiciens religieux vont empocher la somme de 58 615 937 francs CFA. Les acteurs du numérique suivent avec 24 181 139 francs pour le deuxième semestre de l’année 2022. Les littéraires, dramaturges et acteurs de l’audiovisuel vont se partager un montant de 18 537 500 francs CFA pour l’année 2022, souligne le document qui indique également que les droits étrangers sont d'un montant de 99 774 327 francs CFA.



La SODAV a également annoncé dans son communiqué qu’une répartition complète des années 2021 et 2022 est prévue exceptionnellement au mois de juin prochain. "Cher(e)s associé(e)s, la SODAV profite de cette annonce pour attirer votre attention sur la nécessité de votre collaboration en déposant à temps réel les programmes des œuvres que vous exécutez afin de faciliter le déroulement des opérations de répartition. Dans cette dynamique, la SODAV vous demande aussi de veiller à la déclaration correcte de vos œuvres pour faciliter le calcul de vos droits", informe-t-elle.



Elle informe également les collaborateurs et autres associés de la mise en place du calendrier de ses répartitions qui seront dorénavant effectuées en fonction des périodes définies. Le mois de janvier sera réservé à la littérature, aux oeuvres dramatiques, à l’audiovisuel et ou aux arts visuels ainsi qu’à la musique. Les musiciens seront aussi payés au mois d’avril, de même que les auteurs du numérique et de reproduction mécanique. Le mois de juillet est réservé au paiement des musiciens et des droits étrangers.