Droits de l’homme : La FIFA interpellée sur les risques de raids migratoires durant la Coupe du monde

À seulement deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’ONG Human Rights Watch (HRW) tire la sonnette d’alarme sur les risques de dérapages sécuritaires et migratoires. Dans un rapport publié ce vendredi, l’organisation appelle la FIFA et les villes hôtes américaines à instaurer une suspension immédiate des opérations de l’ICE, la police de l’immigration, durant toute la durée du tournoi.



L’ONG exprime ses vives inquiétudes concernant les 78 rencontres prévues sur le sol américain du 11 juin au 19 juillet. Selon HRW, les comités d’organisation n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour protéger les supporters et les joueurs contre des « raids abusifs ». Les chiffres avancés sont préoccupants : entre janvier 2025 et mars 2026, l’ICE aurait procédé à l'arrestation de 167 000 personnes dans les onze villes hôtes du pays.



Le rapport pointe également du doigt un manquement administratif majeur. Douze des seize comités des villes hôtes n’auraient toujours pas soumis de plan d’action relatif au respect des droits humains, une exigence pourtant inscrite dans le cahier des charges de la FIFA. Cette absence de garanties fait peser, selon l’ONG, une menace sérieuse sur la liberté de circulation des visiteurs étrangers et sur la liberté de la presse.



Face à ce qu’elle qualifie de « montée de l’autoritarisme » aux États-Unis, Human Rights Watch exige des mesures concrètes pour que l’événement ne soit pas entaché par des contrôles migratoires renforcés. L'organisation exhorte la FIFA à user de son influence pour obtenir cette trêve humanitaire et garantir que la fête du football ne se transforme pas en un terrain de répression migratoire.

