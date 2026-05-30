Touba : le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, présente les condoléances de la nation au khalife des mourides

Suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Saliou Mbacké, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, s'est rendu ce samedi à Touba. Au nom du chef de l'État, il a présenté les condoléances de la nation au khalife général des mourides ainsi qu'aux frères et fils de l'illustre disparu.



« Nous avons perdu une illustre figure religieuse, un homme de vérité qui était facile à admirer, et qui était aussi très engagé sur la voie du mouridisme. Nous savons tout ce qu'il a accompli et combien il était attaché au Coran. C'est la raison pour laquelle je vous transmets les condoléances de toute la nation. Nous prions que le Tout-Puissant l'accueille au plus céleste des paradis », a déclaré le Premier ministre au micro de la Télévision nationale RTS.



« Comme je vous le disais aussi, je suis nommé Premier ministre, et j'en profite pour solliciter vos prières. Je suis venu à plusieurs reprises vous rendre visite à Touba en raison des relations très étroites que vous entreteniez avec mon défunt père et grand-père. J'aurais pu me tenir à vos côtés pour accueillir les délégations, mais nous plaçons toutes nos condoléances entre vos mains, au nom du chef de l'État, du gouvernement et de tout le peuple du Sénégal. C'est le message que je souhaitais vous transmettre au nom du président de la République », a ajouté le chef du gouvernement.



Le khalife Serigne Mountakha Mbacké a adressé ses remerciements au Premier ministre. « Je salue votre présence et votre sollicitude. Je vous demande d'exprimer toute sa gratitude au président de la République pour l'accompagnement et la bienveillance aussi », a-t-il confié.



Le guide religieux mesure l'immensité de la tâche qui incombe au Premier ministre. Il prie que le Tout-Puissant l'assiste, le protège et lui allège la tâche.