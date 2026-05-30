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À 18 ans, Ibrahim Mbaye décroche une deuxième Ligue des champions et entre dans l’histoire du football sénégalais



À 18 ans, Ibrahim Mbaye décroche une deuxième Ligue des champions et entre dans l’histoire du football sénégalais
Ibrahim Mbaye continue d’écrire l’histoire. À seulement 18 ans, le jeune joueur du Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Champions League consécutive, devenant ainsi le premier sénégalais à inscrire deux Ligues des champions à son palmarès.

Déjà considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais, Ibrahim Mbaye affiche un palmarès impressionnant malgré son jeune âge. Il compte désormais deux Ligues des champions, une Coupe d’Afrique des nations, deux Trophées des champions, deux championnats nationaux U19, une Ligue 1, une Coupe de France, une Supercoupe d’Europe ainsi qu’une Coupe intercontinentale.
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Moussa Ndongo

Samedi 30 Mai 2026 - 21:39


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