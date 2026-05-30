Foot : Le PSG remporte à nouveau la Ligue des champions et réalise un doublé historique

Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après avoir battu Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3) ce samedi à Budapest.
Le PSG est double champion d'Europe. Les Parisiens entrent dans l'histoire de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain réalise le premier "back-to-back" (doublé consécutif) dans la compétition depuis le grand Real Madrid de Zinédine Zidane.
Le PSG est double champion d'Europe. Les Parisiens entrent dans l'histoire de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain réalise le premier "back-to-back" (doublé consécutif) dans la compétition depuis le grand Real Madrid de Zinédine Zidane.
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