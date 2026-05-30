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Foot : Le PSG remporte à nouveau la Ligue des champions et réalise un doublé historique



Foot : Le PSG remporte à nouveau la Ligue des champions et réalise un doublé historique
Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après avoir battu Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3) ce samedi à Budapest.

Le PSG est double champion d'Europe. Les Parisiens entrent dans l'histoire de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain réalise le premier "back-to-back" (doublé consécutif) dans la compétition depuis le grand Real Madrid de Zinédine Zidane.
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Moussa Ndongo

Samedi 30 Mai 2026 - 21:15


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