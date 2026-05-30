Foot : Le PSG remporte à nouveau la Ligue des champions et réalise un doublé historique

Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive après avoir battu Arsenal aux tirs au but (1-1, 4-3) ce samedi à Budapest.



Le PSG est double champion d'Europe. Les Parisiens entrent dans l'histoire de la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain réalise le premier "back-to-back" (doublé consécutif) dans la compétition depuis le grand Real Madrid de Zinédine Zidane.