Droits exclusifs retransmission Mondial 2022: le groupe Emedia Invest accuse la RTS de faire dans la désinformation

Dans un communiqué publié sur leur site, le Groupe Emedia Invest a qualifié de désinformation, la publication sur les plateformes sociales de la RTS à propos des Droits de retransmission de la Coupe du monde. Ledit groupe affirme détenir depuis plusieurs semaines lesdits droits exclusifs, par le biais d'un contrat en bonne et due forme signée avec le détenteur des droits de distribution de la compétition en Afrique subsaharienne.



"À 95 jours du coup d’envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde Qatar 2022, la RTS a publié hier un communiqué annonçant avoir acquis les droits exclusifs de retransmission de la Coupe du monde « grâce à l’appui de l’Etat du Sénégal ». Pourtant, le groupe Emedia Invest dispose, depuis plusieurs semaines des droits de diffusion en exclusivité sur tout le territoire national, via ses différents supports (radio, télé et digital), droits acquis auprès de son partenaire New World TV LTD, le groupe basé à Lomé, au Togo, détenteur des droits de distribution de la compétition en Afrique subsaharienne. Un contrat en bonne et due forme, en cours d’exécution, comme prévu, malgré les manœuvres souterraines, la désinformation et les coups de pression d’ici ou d’ailleurs.", lit-on dans le copmmuniqué du groupe Emedia.