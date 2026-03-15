Duel sanglant sur la Corniche : une mère de famille et ses deux amants devant le procureur

Une violente rivalité amoureuse a semé le trouble entre la Médina et la Corniche de Dakar, débouchant sur l'arrestation de trois personnes par le commissariat du Point-E. L'affaire implique M. Diaoune, une commerçante de 40 ans, et ses deux amants, A. A. Ba et M. S. Sow, qui se sont livrés à une rixe d'une rare intensité. Le trio a été déféré au parquet pour des chefs d'inculpation allant de la rixe sur la voie publique aux coups et blessures volontaires, avec une charge supplémentaire d'adultère pour la dame, par ailleurs mariée et mère de cinq enfants.



Le conflit a éclaté lorsque M. S. Sow, agent municipal, a surpris sa compagne à bord du véhicule de son rival à la Médina. Après avoir giflé la jeune femme et tenté de l'extraire de force de la voiture, il s'est opposé physiquement au chauffeur, A. A. Ba, qui tentait de s'interposer. Bien que séparés une première fois par des passants, les deux hommes se sont ensuite retrouvés sur la Corniche pour régler leurs comptes. C'est lors de cette seconde confrontation qu'une patrouille de police est intervenue pour mettre fin aux hostilités et conduire les protagonistes au poste.



Les armes utilisées lors de cet affrontement témoignent de la violence des échanges car A. A. Ba a déclaré avoir été frappé avec un nunchaku en fer, tandis que M. S. Sow a affirmé avoir blessé son adversaire à l'aide d'une bague. Les conséquences physiques sont lourdes, notamment pour le chauffeur guinéen qui a bénéficié d'une incapacité temporaire de travail (ITT) de seize jours après son passage au centre de santé Gaspard Kamara. La dame a également été blessée au front au cours de la bagarre.



Lors de leur garde à vue, les trois individus sont passés aux aveux complets. M. Diaoune a admis sa double relation adultérine malgré son mariage, tandis que les deux hommes ont reconnu leur participation active à la rixe. L'enquête de la Brigade de Recherches ayant confirmé les faits de violences et voies de fait, les suspects attendent désormais d'être fixés sur leur sort devant les tribunaux.