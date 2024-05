E-média : les travailleurs réclament leurs salaires à la direction

Les travailleurs du groupe de presse E-média dirigé par Alassane Samba DIOP, courent depuis des mois derrière leurs salaires.



Parlant au nom de ses collègues, le secrétaire général du SYNPICS du groupe de presse a dans un communiqué dénoncé cette situation qui commence à perdurer. « Depuis trois 3 ans, ils vivent d’énormes difficultés ». Lesquelles difficultés ont conduit les travailleurs à avoir « le moral plus bas que, la motivation tourne le dos à ces hommes et femmes qui ont leurs frêles épaules de lourdes charges surtout dans cette période où la vie est de plus en plus chère », a -t-il indiqué.



Pour le personnel du groupe Emédia, « le salaire n’est plus un droit, mais un luxe, une exception, une anormalité généralisée à laquelle la direction semble ne pas avoir de solutions ».



À ce titre, les travailleurs invitent la direction générale à prendre des mesures puisque « le salaire est avant tout une question de dignité ».