EN DIRECT - Coronavirus: 2 nouveaux morts et 154 nouveaux cas confirmés en France

Il y a 6 minutes:



2 nouveaux morts et 154 nouveaux cas confirmés en France

Les autorités sanitaires ont annoncé la mort de deux nouvelles personnes atteintes du coronavirus ce vendredi après-midi, portant le bilan à 9 morts en France. 154 nouveaux cas de contamination ont par ailleurs été recensés en France, portant à 577 le nombre de cas sur le sol français.



Il y a 18 minutes

La barre des 100.000 cas dépassée dans le monde

Le nombre de cas dans le monde a dépassé les 100.000 ce vendredi. Plus précisément, 100.113 personnes ont été touchées le coronavirus depuis le début de l'épidémie à l'international, selon la carte mise à jour en temps réel par les chercheurs de l'université américaine Johns-Hopkins.



Il y a 27 minutes



Pôle emploi reste ouvert avec "l'obsession du service public"

Pôle emploi garde ses agences ouvertes dans les foyers de propagation du virus et aura "l'obsession de continuer à fonctionner comme un service public" en cas de passage au stade épidémique, a souligné vendredi son directeur général Jean Bassères. L'opérateur, qui est "en lien avec l'ensemble des acteur du champ social pour avoir des positions convergentes", a créé une cellule de crise et se prépare au passage probable en stade 3.



"On a des agences dans les clusters et des agences qui reçoivent des demandeurs d'emplois venant des clusters. On a défini différentes règles avec un objectif central, maintenir les agences ouvertes et la qualité de service public", a expliqué Jean Bassères, invité de l'Association des journalistes de l'information sociale (Ajis).



Il y a 33 minutes



Un premier cas de coronavirus en Slovaquie

La Slovaquie a annoncé vendredi avoir décelé son premier cas confirmé de nouveau coronavirus, chez un homme dont le fils s'était rendu à Venise. Cet homme est hospitalisé à Bratislava.



"Aujourd'hui, un patient de 52 ans a été confirmé comme infecté", a déclaré le Premier ministre Peter Pellegrini à la presse. "Le patient n'a voyagé nulle part récemment, mais son fils est revenu de Venise il y a quelques semaines", a ajouté Peter Pellegrini.



Il y a 55 minutes



12 cas détectés parmi le personnel d'un bateau de croisière sur le Nil

Les autorités égyptiennes ont annoncé vendredi avoir détecté 12 cas de nouveau coronavirus parmi les membres du personnel à bord d'un bateau de croisière sur le Nil, dans le sud du pays.



Le ministère de la Santé a précisé dans un communiqué que les douze cas avaient été détectés sur des employés égyptiens d'un bateau de croisière effectuant le trajet entre Assouan à Louxor, deux sites touristiques de Haute-Egypte. Les autorités ont été alertées après qu'un citoyen américano-taïwanais s'est révélé être à l'origine de la propagation de cette maladie, d'après la même source.



Il y a 1 heure et 18 minutes



En visite dans un EHPAD, Macron appelle à "protéger les plus fragiles"

Le chef de l'État a appelé les Français à "éviter au maximum de visiter nos anciens" en vue de "protéger les plus fragiles" du coronavirus, ce vendredi lors de sa visite dans un EHPAD parisien. "Il faut éviter au maximum que les plus jeunes ne fassent pas parti de ces visites parce qu'on le sait aujourd'hui, ils transmettent beaucoup le virus".



Il y a 1 heure et 26 minutes

"Nous passerons dans les prochains jours dans une nouvelle phase", prévient Macron

"Nous sommes encore dans cette phase deux, en train d'essayer de ralentir l'épidémie de Covid-19", a déclaré Emmanuel Macron ce vendredi à la mi-journée, lors de sa visite dan un EHPAD du XIIIe arrondissement de Paris. "Nous passerons sans doute dans les prochains jours dans une nouvelle phase quand l'ensemble des régions et que le virus sera plus largement répandu", a-t-il prévenu.



Il y a 1 heure et 26 minutes



Il y a 2 heures et 39 minutes



"Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants", dit Macron

En visite dans un Ehpad, Emmanuel Macron a déclaré à des soignants que l'exécutif a voulu prendre des "mesures qui sont proportionnées" pour affronter la crise du coronavirus. Le chef de l'État a souligné qu'il n'était pas possible de fermer tous les lieux collectifs, comme les écoles, car sinon "il n'y aurait plus de soignants".



Il y a 9 minutes



Il y a 36 minutes



Il y a 55 minutes



Il y a 1 heure et 18 minutes



"Nous passerons dans les prochains jours dans une nouvelle phase", prévient Macron

"Nous sommes encore dans cette phase deux, en train d'essayer de ralentir l'épidémie de Covid-19", a déclaré Emmanuel Macron ce vendredi à la mi-journée, lors de sa visite dan un EHPAD du XIIIe arrondissement de Paris. "Nous passerons sans doute dans les prochains jours dans une nouvelle phase quand l'ensemble des régions et que le virus sera plus largement répandu", a-t-il prévenu.



Il y a 1 heure et 50 minutes



"Il y en aura d'autres": les députés sur le qui-vive après l'infection d'un des leurs par le coronavirus

Le député Les Républicains du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer a été hospitalisé jeudi après avoir été testé positif au coronavirus. Un employé de l'Assemblée nationale a également été testé positif, et un autre montre des symptômes mais n'a pas encore subi de test.



"Il y en aura d'autres, inéluctablement. Il faut se rendre compte, 70% des députés prennent l'avion une à deux fois par semaine. À la rigueur cela montre qu'on vit comme tout le monde. Il n'y a pas d'immunité qui serait liée à l'exercice de telle ou telle fonction", estime auprès de BFMTV.com le député LaREM de l'Eure Bruno Questel.





Il y a 2 heures et 35 minutes



Coronavirus: le préfet annonce que le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures dans le Haut-Rhin

Le préfet du Haut-Rhin Laurent Touvet a annoncé au cours d'une conférence de presse que le nombre de cas de contaminations de Covid-19 avait été multiplié par 8 en 48 heures. 81 cas sont confirmés dans le département alsacien.



"Il y a deux jours, nous étions à 10 cas avérés dans le Haut-Rhin, en 48 heures, ce nombre a été multiplié par huit", a expliqué Laurent Touvet, ajoutant que le département était considéré comme un "cluster" tout en appelant à "ne pas céder à la psychose".



Le représentant de l'État a annoncé plusieurs mesures destinées à endiguer la propagation du virus:



Interdiction de rassemblements de plus de 50 personnes (hors événements familiaux comme les mariages et obsèques)



Interdiction des rassemblements sportifs sauf s'ils se déroulent à huis clos



Interdiction pour les personnes mineures de rendre des visites dans des établissements de santé publics ou privés

Fermeture d'une centaine d'établissements scolaires



Il y a 2 heures et 39 minutes



"Si on fermait tout, il n'y aurait plus de soignants", dit Macron

En visite dans un Ehpad, Emmanuel Macron a déclaré à des soignants que l'exécutif a voulu prendre des "mesures qui sont proportionnées" pour affronter la crise du coronavirus. Le chef de l'État a souligné qu'il n'était pas possible de fermer tous les lieux collectifs, comme les écoles, car sinon "il n'y aurait plus de soignants".



Macron en visite dans une maison de retraite parisienne

Alors qu'Emmanuel Macron consacre une large partie de son emploi du temps à la crise du coronavirus, il se rend ce vendredi matin dans un Ehpad du XIIIe arrondissement de Paris. Les personnes âgées représentent une population fragile face au Covid-19.



Il y a 3 heures et 11 minutes



7 hôpitaux parisiens ont porté plainte après des vols de masques

Près de 13.000 masques ont été dérobés à Paris cette semaine dans des services d'urgence, magasins des hôpitaux, réserves avec code d'accès.



7 plaintes ont été déposées par des établissements hospitaliers, parmi lesquels la Pitié-Salpêtrière, Necker, Bichat, Cochin, et un Ehpad des Hauts-de-Seine.



Il y a 3 heures et 14 minutes



Premier cas de coronavirus à l'intérieur du Vatican

Un premier patient positif au coronavirus a été détecté dans le petit centre médical situé à l'intérieur du Vatican, qui a annoncé vendredi sa fermeture provisoire pour désinfection, en laissant toutefois les urgences ouvertes, indique l'AFP.



Tous les services de consultation de ce centre ont été fermés provisoirement "pour assainir les locaux après la découverte hier (jeudi) d'un cas positif de Covid-19 sur un patient", a indiqué le Vatican. Matteo Bruni, le porte-parole du micro-État d'environ 1000 résidents, a précisé à l'AFP que "tous les patients passés dans le centre médical sont en train d'être avertis".



Il y a 3 heures et 19 minutes



Maisons-Alfort: garde à vue prolongée pour 3 suspects d'un trafic de masques périmés

Les gardes à vue des 3 suspects arrêtés jeudi a été prolongée ce vendredi, a indiqué une source judiciaire à BFMTV. L'un des gardés à vue a raconté avoir acheté 40.000 masques à Marseille pour 40.000 euros, soit 1 euro pièce et qu'il comptait les revendre 10 fois plus cher.



Il y a 3 heures et 24 minutes





Les députés LR se tiennent "à la disposition des services ministériels et parlementaires afin de faciliter leur travail"

Dans un communiqué, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale Damien Abad indique avoir assuré "au Ministre de la Santé et au Président de l’Assemblée nationale que le groupe parlementaire se tenait à la disposition des services ministériels et parlementaires afin de faciliter leur travail" après que le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer a été testé positif au coronavirus et hospitalisé.



"Le Président du groupe, Damien Abad, au nom des 104 députés Les Républicains a exprimé à son collègue ainsi qu’à ses proches le soutien de l’ensemble du groupe parlementaire et lui a souhaité un prompt rétablissement", ajoute le communiqué.





