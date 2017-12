EXCLUSIF : Les raisons de la démission du Premier ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga

Après quelques jours de rumeurs sur les réseaux sociaux et dans certains médias, le PM Abdoulaye I. Maïga a rendu finalement rendu le tablier ce vendredi 29 décembre.

Dans un communiqué marqué du sceau du secrétaire général de la Présidence, Koulouba annonce cette démission sans pour autant donné plus de détails sur les vraies raisons de cette démission.



Selon nos informations, elle a été souhaitée par le président IBK qui envisagerait de former un gouvernement d’union nationale. Pour ce faire, plusieurs cadres des partis politiques membres du gouvernement auraient été approchés afin d’intégrer le nouveau gouvernement. Nos sources nous indiquent même que d’anciens proches de l’ancien président Amadou Toumani Touré (récemment revenu d’exil) seraient partant pour figurer dans cette nouvelle équipe.



Aussi, précisent plusieurs sources, le nouveau PM pourrait être l’actuel secrétaire général de la Présidence, Soumeylou Boubeye Maïga qui aurait comme double mission : « rassembler la classe politique afin de mieux préparer la présidentielle de 2018 ou, en cas d’échec, de faciliter la mise en place d’une éventuelle transition ».



Rappelons qu’Abdoulaye Idrissa Maïga avait été nommé à son poste en avril dernier au moment où il dirigeait le département de la Defense. Il était le 4e premier ministre nommé par IBK en 4 ans d’exercice du pouvoir.



La rédaction

30minutes.net