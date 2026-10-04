Ebola : la République démocratique du Congo recense officiellement 4 000 décès

En République démocratique du Congo (RDC), l’épidémie de maladie à virus Ebola a franchi la barre symbolique des 4 000 décès, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires congolaises. Il s’agit plus exactement de 8 300 cas confirmés et 4 018 morts.
Au même moment, 2 162 guérisons ont été enregistrées. Ce chiffre porte à 48,4% le taux de létalité de la maladie, qui touche 63 zones de santé dans sept provinces : l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, la Tshopo et le Sud-Ubangi.
Ce nouveau bilan marque une progression rapide en quelques jours. Au 23 septembre, selon les précisions de ApaNews, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) faisait état de 7 890 cas confirmés et 3 799 décès. Trois jours plus tard, au 26 septembre, le bilan était passé à 8 067 cas et 3 901 décès.
Au même moment, 2 162 guérisons ont été enregistrées. Ce chiffre porte à 48,4% le taux de létalité de la maladie, qui touche 63 zones de santé dans sept provinces : l’Ituri, le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé, le Bas-Uélé, la Tshopo et le Sud-Ubangi.
Ce nouveau bilan marque une progression rapide en quelques jours. Au 23 septembre, selon les précisions de ApaNews, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) faisait état de 7 890 cas confirmés et 3 799 décès. Trois jours plus tard, au 26 septembre, le bilan était passé à 8 067 cas et 3 901 décès.
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