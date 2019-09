Echanges commerciaux: des produits tels que l’or, les diamants, exportés par les Emirats Arabes-unis vers l’Afrique

Les Emirats Arabes-unis, devenus l’uns des principaux terminaux du commerce de produits de base, ont exporté vers l’Afrique, des produits tels que l’or, les diamants, l’aluminium, les polymères d’éthylène, les céramiques et les fils de cuivre, en plus des produits réexportés comme les appareils téléphoniques, les voitures et autres machines.



Quant aux pays africains, ils ont exporté vers les Emirats Arabes-unis, divers produits tels que, entre autres, le sucre de canne, les huiles essentielles, les pierres précieuses.



Les réexportations des Emirats vers les pays africains ont atteint 51,7 milliards de dirhams (14,1 milliards de dollars) à la fin de l’année dernière, contre 41,5 milliards de dirhams (11,3 milliards de dollars) en 2017. Tandis que les exportations non pétrolières sont passées de 05 milliards de dirhams en 2017 à 18,6 milliards de dirhams en 2018.



Pour accroître les échanges commerciaux avec l’Afrique et le reste du monde, les autorités du ministère émirati de l’Economie, entendent mettre en œuvre plusieurs initiatives, en coopération avec des organismes compétents tels que l’initiative nationale de développement des exportations et la mise en œuvre de mécanismes de programmes de soutien afin d’accroître les capacités d’exportation des Emirats et de réduire son déficit commercial non pétrolier et de ce fait, promouvoir les conditions d’une croissance durable et équilibrée.



La stratégie du ministère vise également à conquérir de nouveaux marchés prometteurs, en organisant des visites de délégations économiques et commerciales, en organisant des comités économiques mixtes, en participant à des manifestations et expositions économiques, autant d’activités qui pourront jouer un rôle important dans le développement des relations commerciales avec le reste du monde et accroître les investissements directs étrangers.