Echauffourées à Diass à cause du Foncier: 11 personnes dont l’Imam arrêtées

Onze (11) individus dont un Imam ont été arrêtés mercredi au village de Diass, situé à environ 40 km au sud-est de Dakar, théâtre des échauffourées entre forces de l’ordre et habitants de la localité. Ces derniers dénoncent l’accaparement de leurs terres. Il s’agit de 31 hectares que veut récupérer l’Etat du Sénégal.



« Le lundi passé, on a constaté une forte présence des forces de l’ordre au niveau du village et quelques heures après, on a vu des engins en train de terrasser dans un site du quartier de Sakram […]. Un quartier qui a tout donné à l’aéroport. Ils sont cernés de tous bords par l’Aéroport international Blaise Diagne. Et c’est le seul espace qui les restait pour l’extension de leur quartier et du village de Diass de façon générale », a déclaré Moussa Séne face à la presse mercredi.



Leur porte-parole, Doudou Faye a dénoncé « le manque de considération et le souhait des autorités de faire disparaître l’ethnie Saffène. Nous sommes quotidiennement menacés de tous bords par les projets de l’Etat et des prédateurs fonciers ».