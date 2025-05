Échecs de Bathily, Senghor et Hott – Diplomatie sénégalaise : le déclin d’une influence jadis rayonnante

Ce déclin contraste fortement avec l'âge d'or de la diplomatie sénégalaise. Sous Léopold Sédar Senghor, le Sénégal s'était imposé comme un modèle de stabilité et de dialogue. Comme le soulignent des confrères présents à Abidjan : « Intellectuel reconnu, Senghor a su positionner par lui-même d'abord, le Sénégal comme un modèle de stabilité et de dialogue et puis en choisissant et en nommant des figures d'exception à la tête des missions et des institutions diplomatiques».

Cette influence s'est poursuivie sous Abdou Diouf, qui "a fait de la médiation et du multilatéralisme les piliers de la diplomatie sénégalaise, renforçant l'image du Sénégal comme un acteur de paix en Afrique". Son élection ultérieure comme Secrétaire général de la Francophonie témoigne de cette influence.

Même sous Abdoulaye Wade, malgré une approche plus audacieuse, volontariste et parfois controversée, le Sénégal a maintenu une présence significative sur la scène internationale, notamment à travers des initiatives comme le NEPAD. Mais surtout en un temps record, il avait organisé en 2001 un sommet mondial contre le terrorisme qui avait mobilisé à l'époque onze chefs d'Etat et de gouvernements.