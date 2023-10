Ecole Manguier Dakar: la rentrée bloquée par les eaux de pluies et les herbes. REPORTAGE !

La rentrée des classes fixée ce Jeudi 5 octobre pour les élèves se fera avec difficulté dans certains établissements de la capitale sénégalaise. A l'Ecole Manguier (Commune Dakar Plateau) où une équipe de PressAfrik s'est rendue ce jeudi matin, il est impossible pour la direction de concrétiser le « Ubi tey Jang tey ».



Les lieux sont encore envahis par les eaux de pluie, les herbes et une armée de moustiques qui agresse tout visiteurs. L'administration, le corps professoral, les élèves et parents d’élèves qui étaient tous présents dans l'établissement ce jeudi n'ont pu accéder aux salles de classe qui sont restées fermées.



Dans la cour de cette école, des agents de UCG sont à pied d'oeuvre pour désherber, désinfecter et curer les eaux. La directrice a tenté de rassurer les parents d’élèves. Mais ces derniers sont très sceptiques quant à l'opérationnalité de l'établissement dans les plus brefs délais. Un élève interrogé a dénoncé cette lenteur des autorités à rendre opérationnel les établissements scolaires touchés par les inondations. Reportage !