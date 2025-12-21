Économie : Mohamadou Madana Kane propose le « PARE » comme alternative au plan gouvernemental

Invité de l’émission « Jury du Dimanche », l’ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal (Bis), Mohamadou Madana Kane, a exposé sa vision du redressement économique du Sénégal. Tout en se défendant de toute opposition frontale, il plaide pour une approche hybride mêlant rigueur budgétaire et relance active.



​Le débat sur l'orientation économique du pays s'enrichit d'une nouvelle proposition. Mohamadou Madana Kane n'y va pas par quatre chemins : si l'objectif de l'État est louable, la méthode actuelle, incarnée par le Plan de Résilience Économique et Sociale (PRES), reste incomplète à ses yeux. Pour y remédier, il met en avant son propre schéma, ‘’le PARE’’.



​Pour l’initiateur de la startup politique ‘’Dundu’’, la principale lacune du plan gouvernemental actuel réside dans son caractère exclusivement comptable. Selon lui, le PRES se focalise trop sur l'ajustement des chiffres au détriment de la croissance réelle.



​« Le PRES n’a pas de dimension relance de l’économie, il n’a qu’une dimension redressement des comptes publics », a-t-il martelé.



​À l'inverse, son plan (le PARE) se veut plus global. L'idée est simple mais ambitieuse. Ne pas sacrifier l'activité économique sur l'autel de l'austérité. M. Kane propose d'allier l'assainissement des finances publiques à de véritables leviers de croissance, créant ainsi une synergie absente, selon lui, de la stratégie officielle.



​Interrogé sur la nature de sa démarche, Mohamadou Madana Kane a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'une critique stérile, mais d'une force de proposition. Bien que le chemin emprunté diffère de celui du gouvernement, la destination finale reste la même : la stabilité du pays.

​

​En conclusion de son intervention, l'invité du JDD a réaffirmé sa conviction que le Sénégal doit changer de trajectoire pour sortir durablement de l'ornière. « C’est un document qui est là et qui vise à offrir un chemin de redressement différent, complémentaire, et le chemin que nous pensons être le meilleur », a-t-il soutenu.