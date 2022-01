Économie en Afrique: en quoi le partenaire turc fait la différence?

Lilli Tré est un opérateur économique de Côte d’Ivoire. Il travaille dans le bâtiment et trouve en Turquie tout ce dont il a besoin. « Tout ce qui concerne les accessoires de baies vitrées, carrelages, sanitaires… », énumère Lilli Tré.



Il a fait partie des premiers opérateurs à se rendre à l’un des sommets organisés par la Turquie il y a une dizaine d’années. « Depuis que j’y suis allé, j’ai trouvé de bons interlocuteurs et surtout des produits de très bonne qualité et à des prix nettement plus réduits que dans certains pays d’Europe. C’est de bien meilleure qualité que les produits venus de Chine », soutient-il.



« Il y a une accélération des échanges »

Même constat, pour Achille Borgia Mbon de l’Union nationale des opérateurs économiques du Congo. « On trouve beaucoup d’équipements au niveau de la Turquie et des équipements à très bon prix. À cela il faut ajouter l’accompagnement technique parce qu’ils sont présents quand les hommes d’affaires commandent des équipements industriels au niveau de la Turquie. »