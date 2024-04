Économie : le ministre Abdourahmane Sarr au Printemps du FMI et de la Banque Mondiale

Le ministre de l'Economie, du plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a participé au Printemps du FMI et de la Banque Mondiale. Dans un tweet publié sur X, le ministre a informé que la "la délégation sénégalaise a participé à la table ronde modérée par l’envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète 4P, M. Macky Sall, ancien Président du Sénégal".



"Entre autres participants, il y avait la directrice générale du FMI, le Président de la Banque Mondiale, la Première Ministre de Barbade ainsi que le Ministre des Finances français. Il a été question des réformes de l’architecture financière internationale et des solutions pour le financement du développement et des enjeux liés au climat", a tweeté le chef du département de l'économie.



Il conclut en affirmant que "le Sénégal a réaffirmé son attachement au principe du pollueur payeur et de la nécessité de préserver nos marges de manœuvre d’endettement extérieur tout en plaidant pour le renforcement des capacités de financement des organisations internationales. Ce fut également un moment de démonstration de la cordialité sénégalaise, l’envoyé spécial ayant présenté la délégation comme les nouvelles autorités sénégalaises, la délégation lui ayant souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions".