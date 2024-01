Economie verte : le défi majeur reste l'accès au financement (officiel)

L’idée est de réfléchir à comment percevoir un financement, pour mettre en place une entreprise verte au Sénégal. Car cela, d’après Madame Ba reste « un défi majeur ». Les investissements dans l’industrie verte sont jugés, par les acteurs très couteux et parfois non rentables. «Parfois, il est difficile de faire le lien entre compétitivité et développement durable. Mais comment accompagner ces entreprises qui doivent faire des investissements quelques fois coûteux et dont la rentabilité n’est pas toujours évidente. C’est une question d’accès au financement », a reconnu la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises.



L’économie verte incombe aussi le respect aux normes environnementales. Et toutes les entreprise intervenant dans ce domaine sont appelées à s’y conformer. « Aussi, ajoute Madame Ba, « le défi d’allier la compétitivité et les questions de protection de l’environnement et le défi d’ordre réglementaire ».



Le panel comme l’a indiqué la directrice Madame Ba a pour but principal « le partage des expériences de mise à niveau environnementale et énergétique du BMN et une réflexion sur la problématique ». Dans le souci de rendre le financement accessible, il est lancé les projets Green banking, la mise à disposition d’une ligne verte et enfin une ligne de crédit à coût réduit.