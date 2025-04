Édouard Mendy règne en maître : meilleur gardien d'avril en Arabie Saoudite

Le mur sénégalais continue d'impressionner ! Édouard Mendy, portier d'Al-Ahli, a été sacré meilleur gardien du mois d'avril en Roshn Saudi League. Une récompense amplement méritée pour l'ancien gardien de Chelsea, auteur d'une prestation XXL tout au long du mois.



Solide sur sa ligne, impérial dans les airs et décisif dans ses sorties, Mendy a multiplié les arrêts spectaculaires, contribuant grandement aux bons résultats d'Al-Ahli. Avec plusieurs clean sheets et une sérénité retrouvée, il confirme son statut de cadre au sein de l'effectif saoudien.



Depuis son arrivée dans le championnat saoudien, le champion d'Afrique 2022 n'a cessé de monter en puissance. Ce trophée individuel vient récompenser un mois d'avril exceptionnel, mais aussi l'adaptation réussie d'un gardien qui continue de porter haut les couleurs du Sénégal à l'international.



Le message est clair : Mendy n'a rien perdu de sa superbe. Et en Arabie Saoudite, il est bien plus qu'un simple gardien - il est un rempart infranchissable.