Education- Diourbel : le taux des filles est plus important que celui des garçons (IA)

Ce lundi marque la journée nationale de l’Education des filles. Dans un entretien avec des journalistes, Modou Ndiaye, secrétaire général de l’Inspection d’académie, a indiqué que le taux brut de scolarisation des filles est plus important à tous les niveaux que celui des garçons.



Estimant que l’indice de parité est en faveur des filles dans tous les ordres d’enseignement (préscolaire, élémentaire, au moyen et au secondaire).

« En dépit des facteurs et autres pesanteurs sociaux notamment, la pauvreté les mariages et les grossesses précoces, les autorités académiques de la région sont en train de mener un travail de sensibilisation pour promouvoir l’éducation des filles », a-t-il assuré.



Saluant le travail des organisations non gouvernementales et autres programmes qui accompagnent les filles dans la mise à disposition de serviettes hygiéniques, de fournitures et des frais de scolarité, rapporte l'Aps. Il a révélé que l’inspection d’académie a instruit les chefs d’établissements à instaurer des observatoires de l’excellence qui visent à mettre l’accent sur l’accompagnement des filles dans les séries scientifiques.