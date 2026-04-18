Maroc : premières images des trois supporters sénégalais recouvrant la liberté

Trois des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc ont été libérés ce samedi, après avoir purgé leur peine. Les premières images de leur sortie ont été rendues publiques.



On y voit les trois ex détenus arborant des casquettes aux couleurs du Sénégal, tenant des sachets contenant leurs effets personnels, le visage marqué par un sourire au moment de recouvrer la liberté.



Pour rappel, dans cette affaire, neuf supporters ont été condamnés à un an de prison ferme, six autres à six mois, tandis que trois ont écopé de trois mois de prison ferme.



Arrêtés à la suite de la finale disputée le 18 janvier, ils étaient poursuivis pour « hooliganisme », des faits comprenant notamment des violences, des dégradations d’équipements sportifs, une invasion de la pelouse et des jets de projectiles.