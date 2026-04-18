Affaires des fonds Covid : Les présumés complices de Mansour Faye encore blanchis

La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le non-lieu en faveur des importateurs de riz Moustapha Ndiaye, Ryan Hachem, Mouhamed Dieng ainsi que de Aliou Sow, ancien Directeur de l’Administration générale et de l’Équipement (DAGE) du ministère du Développement communautaire, dans l’affaire dite des fonds Covid.



Selon Libération, le parquet avait fait appel de l’ordonnance du doyen des juges, après avoir initialement requis leur renvoi en jugement. Mais la Chambre d’accusation a finalement donné raison au magistrat instructeur.



D’après la même source, cette décision bénéficie également à l’ancien ministre Mansour Faye, qui avait déjà obtenu une liberté provisoire.



Les mis en cause avaient été inculpés pour « complicité de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique de commerce et en écriture privée ». Mansour Faye, inculpé en tant qu'auteur principal par la Commission d'instruction, du moment que ses complices» sont lavés, l'accusation contre lui s'écroule.

