Éducation : Les syndicats du secteur supérieur unissent leurs forces pour des négociations avec le gouvernement

Les organisations syndicales du secteur supérieur se sont unies pour peser sur les négociations avec le gouvernement. Un bureau a été mis en place pour coordonner les activités et mener des discussions. Les syndicats exigent une meilleure reconnaissance de leur rôle, une réduction des inégalités salariales, ainsi qu’une réforme en profondeur du système éducatif.



« Nous sommes en phase de négociation avec le gouvernement du Sénégal et il ne faut pas que les discours soient dispersés. Il faut que les préoccupations soient synthétisées pour qu’on puisse parler d’une seule voix (…). Nous avons fait l’effort de nous réunir pour faire en sorte que nos plateformes revendicatives puissent être fusionnées en une seule », a expliqué, François Babacar Touré, coordinateur du grand cadre des organisations syndicales du secteur supérieur, sur RFM.



Il a précisé qu'un bureau a été créé pour gérer les activités et mener les futures négociations. « Nous avons proposé un bureau qui va coordonner les activités et qui va mener les négociations futures. Il est extrêmement important que les syndicats PATS (personnels administratifs, techniques et de services des universités sénégalaises) se réunissent et puissent parler d’une seule voix parce que l’Etat voudrait aller vers un pacte social de stabilité et ça passera par des préoccupations qui soient réglées par les travailleurs du supérieur », a fait savoir le syndicaliste.



Les revendications des syndicats incluent une meilleure reconnaissance du rôle des travailleurs du secteur, une révision des inégalités salariales, et une réforme du système éducatif. François Babacar Touré a souligné que bien que certaines crises aient été réglées dans d’autres secteurs, l’enseignement supérieur et l’éducation nationale demeurent négligés.



Les syndicats demandent également une révision à la hausse des budgets des universités et des centres des œuvres, la fin des menaces de licenciement et l’augmentation de l’âge de la retraite à 65 ans, arguant que les pensions actuelles sont insuffisantes.