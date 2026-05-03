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Éducation à Kaolack : le village de Sougou Ndiaye dit adieu à deux abris provisoires

Grâce à la générosité d’un ancien élève, l’école élémentaire de Sougou Ndiaye, dans la commune de Latmingué, vient de réceptionner deux nouvelles salles de classe en dur. Un geste de solidarité qui soulage la communauté éducative, tout en rappelant l'urgence de résorber les abris provisoires restants dans le département.



Éducation à Kaolack : le village de Sougou Ndiaye dit adieu à deux abris provisoires
Le visage de l’école de Sougou Ndiaye change. Ce village niché au cœur de la commune de Latmingué a inauguré, ce week-end, deux salles de classe flambant neuves. Ce projet, réalisé sur fonds propres, est l'œuvre du Docteur Saliou Ndiaye, chirurgien de profession, qui a tenu à rendre hommage à l'établissement qui l'a formé.

Pour le donateur, ce geste relève du devoir citoyen et de la reconnaissance. « Il était nécessaire de retourner dans son propre village pour assister Sougou Ndiaye. Nous avons consenti à ce sacrifice pour construire une première, puis une deuxième classe que nous inaugurons aujourd'hui », a-t-il expliqué avec émotion. Malgré l'investissement personnel conséquent, le Dr Ndiaye voit grand pour l'avenir : « C’est un début. Selon nos moyens, nous continuerons à apporter notre pierre à l'édifice, car d'autres salles nécessitent une rénovation. »
 
Si l'ambiance était à la fête, la réalité du terrain reste complexe. L’école fonctionne toujours avec un abri provisoire et souffre d’un manque d’équipements essentiels. Présent lors de la cérémonie, le maire de Latmingué a vivement salué cet acte de patriotisme local, tout en lançant un appel aux autorités supérieures.
 
L'édile a profité de l'occasion pour demander à l’État central de mettre en place un programme d'envergure pour une solution définitive au problème des abris provisoires dans la zone. Si la solidarité des anciens pensionnaires permet de parer au plus pressé, les autorités locales rappellent que seule une intervention étatique structurée permettra d'offrir des conditions d'études dignes et sécurisées à tous les enfants du département de Kaolack, informe la Rfm.
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Dimanche 3 Mai 2026 - 12:22


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