Thiaroye : un réseau de trafic d'huile impropre à la consommation démantelé, cinq personnes interpelées

Dans la banlieue de Dakar, le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a neutralisé, ce 2 mai 2026, une bande de cinq individus pour association de malfaiteurs, trafic de produits alimentaires corrompus et mise en danger de la vie d’autrui, selon communiqué de la Police.



Agissant sur la base d'un renseignement opérationnel, les éléments de la Brigade de recherche ont investi le site du CEM de Djiddah Thiaroye Kao. Sur place, ils ont surpris les suspects en plein déchargement d'un camion transportant huit citernes de 1 000 litres chacune. L'huile était en cours de transvasement dans des bidons de 20 litres pour être écoulée sur le marché.



Le propriétaire présumé du chargement a affirmé avoir acquis la marchandise pour un montant de 3 000 000 FCFA. Avec la complicité d'un vigile pour le stockage et de charretiers pour la logistique, il comptait reconditionner ce produit dont l'origine et la qualité sanitaire restent douteuses.

L'ensemble du matériel, incluant le camion et les 8 000 litres d'huile, a été saisi. Les cinq mis en cause ont été placés en garde à vue. L'enquête se poursuit.